Официальный курс маната к мировым валютам

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 мая 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8572 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу: