Стоимость азербайджанской нефти изменилась

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 мая снизилась на 1,14 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,83 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,24 доллара - до 77,15 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,04 доллара, составив 50,64 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 мая понизилась на 1,14 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 76,19 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.