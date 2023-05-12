SOCAR Türkiye достиг прорыва в экономических показателях в 2022 году.

SOCAR Türkiye в 2022 году достигла рекордного роста экономических показателей.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции временно исполняющий обязанности генерального директора SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов.

По его словам, прибыль Petkim по итогам 2022 года выросла на 70 процентов.

"Хочу отметить, что на нефтеперерабатывающем заводе Star производственные показатели выросли более чем в два раза. Достичь этих показателей мы смогли за счет применения высоких технологий и модернизации инфраструктуры", - сказал он.

Также Ибадов сообщил, что только Star и Petkim были реализованы 120 проектов.

"От их реализации мы привлекли в свой бюджет 750 миллионов долларов", - добавил он.

Отметим, что SOCAR Türkiye начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году. В ее состав входят лучшие в своем классе компании, такие как Petkim, TANAP, STAR Refinery, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветроэлектростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Depolama.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.