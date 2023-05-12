SOCAR Türkiye ведет цифровую трансформацию производственных операций

SOCAR Türkiye работает над цифровизацией производственных операций.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции временно исполняющий обязанности генерального директора SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов.

По его словам, до сегодняшнего дня в этот сектор инвестированы 70 миллионов долларов.

"Как на глобальном, так и местном уровнях [в Турции] мы занимаем лидирующие позиции в секторе внедрения цифровых решений в производство. С другой стороны, мы нацелены на снижение эмиссии карбонов, переработку вредных отходов. До 2050 года мы планируем достичь нулевого показателя эмиссии карбонов", - сказал Ибадов.

Он подчеркнул, что SOCAR Türkiye в рамках своей корпоративной социальной ответственности построила в разных городах Турции десятки школ и других образовательных и спортивных учреждений.

Отметим, что SOCAR Türkiye начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году. В ее состав входят лучшие в своем классе компании, такие как Petkim, TANAP, STAR Refinery, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветроэлектростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Depolama.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.