SOCAR Türkiye сообщил о планах на 2023 год

SOCAR Türkiye планирует в 2023 году переработать свыше 12 миллионов тонн нефти.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции глава отдела по нефтепереработке и нефтехимии SOCAR Türkiye, генеральный директор Petkim Анар Мамедов.

По его словам, в производстве нефтехимической продукции используется сырая нефть стран Причерноморья и Африки, ряда других стран.

"Мы не используем азербайджанскую нефть в производстве, потому что наш завод нацелен на переработку тяжелой нефти", - сказал он.

Отметим, что SOCAR Türkiye начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году. В ее состав входят лучшие в своем классе компании, такие как Petkim, TANAP, STAR Refinery, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветроэлектростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Depolama.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.