SOCAR Türkiye станет реже проводить техобслуживание Petkim

SOCAR Türkiye планирует проводить техобслуживание Petkim раз в пять лет.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции временно исполняющий обязанности генерального директора SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов.

"На сегодняшний день мы приостанавливаем деятельность завода каждые четыре года. За счет внедрения новых технологий и инноваций нацелены на снижение количества дней обслуживания завода и делать это раз в пять лет", - отметил он.

Мамедов также сообщил, что на сегодня мощности завода Petkim составляют 118,5 процента.

Напомним, что SOCAR Türkiye приобрела Petkim в 2008 году. Petkim выпускает пластиковую упаковку, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции.

Petkim завершил первый квартал 2022 года с валовой прибылью в размере 1,7 миллиарда турецких лир и чистой прибылью в размере 1,8 миллиарда турецких лир. Выручка нефтехимического комплекса в первом квартале 2022 года составила 11,4 миллиарда турецких лир, увеличившись на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.