Число трудовых договоров в Азербайджане возросло

С 2019 года количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось на более чем 361 тысячу.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что количество трудовых договоров в госсекторе достигло 859 884.

"За это время количество трудовых договоров в частном секторе в ненефтяной сфере увеличилось на более чем 313 тысяч и составило 853,34 тысячи. Оформление трудовых отношений создает преимущества, среди которых обеспечение социальных прав, прозрачность на рынке труда, содействие занятости", - говорится в публикации.

Напомним, что по состоянию на первое января 2023 года число трудовых договоров в Азербайджане составляло 1,746 миллиона.