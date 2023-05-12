Азербайджан принял меры по повышению профессионализма проверяющих в предпринимательской сфере

Определены требования к проверяющим при проведении проверок в сфере предпринимательства.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в обсуждавшемся сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана изменении в закон "О регулировании проводимых в сфере предпринимательства проверок и защите интересов предпринимателей".

Согласно изменению, оценка деятельности проверяющих, не являющихся государственными служащими, осуществляется в соответствии с правилами, установленными органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Каждый проверяющий орган должен принять годовой учебный план. В учебных планах должно быть предусмотрено повышение квалификации проверяющих в сфере предпринимательства. В плане должны быть отражены такие вопросы, как выделенные ресурсы, персонал, который будет проходить обучение, метод оценивания и другие вопросы. Соответствие профессионального уровня проверяющего профессиональным и квалификационным стандартам должно быть обеспечено с учетом требований статьи 7.5 настоящего закона.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято.