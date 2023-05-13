Еженедельный обзор валютного рынка

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 1 мая 1,7 8 мая 1,7 2 мая 1,7 9 мая 1,7 3 мая 1,7 10 мая 1,7 4 мая 1,7 11 мая 1,7 5 мая 1,7 12 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0202 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0062 маната и составил 1,8686 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 1 мая 1,8709 8 мая 1,8774 2 мая 1,8674 9 мая 1,8774 3 мая 1,8743 10 мая 1,8652 4 мая 1,8837 11 мая 1,8658 5 мая 1,8776 12 мая 1,8572 Средний курс за неделю 1,8748 Средний курс за неделю 1,8686

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0006 маната и составил 0,022 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 1 мая 0,0213 8 мая 0,0219 2 мая 0,0212 9 мая 0,0219 3 мая 0,0213 10 мая 0,0218 4 мая 0,0214 11 мая 0,0223 5 мая 0,0217 12 мая 0,0221 Средний курс за неделю 0,0214 Средний курс за неделю 0,0220

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,087 маната за лиру.