Еженедельный обзор валютного рынка
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
1 мая
|
1,7
|
8 мая
|
1,7
|
2 мая
|
1,7
|
9 мая
|
1,7
|
3 мая
|
1,7
|
10 мая
|
1,7
|
4 мая
|
1,7
|
11 мая
|
1,7
|
5 мая
|
1,7
|
12 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0202 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0062 маната и составил 1,8686 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
1 мая
|
1,8709
|
8 мая
|
1,8774
|
2 мая
|
1,8674
|
9 мая
|
1,8774
|
3 мая
|
1,8743
|
10 мая
|
1,8652
|
4 мая
|
1,8837
|
11 мая
|
1,8658
|
5 мая
|
1,8776
|
12 мая
|
1,8572
|
Средний курс за неделю
|
1,8748
|
Средний курс за неделю
|
1,8686
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0006 маната и составил 0,022 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
1 мая
|
0,0213
|
8 мая
|
0,0219
|
2 мая
|
0,0212
|
9 мая
|
0,0219
|
3 мая
|
0,0213
|
10 мая
|
0,0218
|
4 мая
|
0,0214
|
11 мая
|
0,0223
|
5 мая
|
0,0217
|
12 мая
|
0,0221
|
Средний курс за неделю
|
0,0214
|
Средний курс за неделю
|
0,0220
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,087 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
1 мая
|
0,0874
|
8 мая
|
0,0872
|
2 мая
|
0,0874
|
9 мая
|
0,0872
|
3 мая
|
0,0873
|
10 мая
|
0,0871
|
4 мая
|
0,0873
|
11 мая
|
0,0870
|
5 мая
|
0,0872
|
12 мая
|
0,0866
|
Средний курс за неделю
|
0,0873
|
Средний курс за неделю
|
0,0870
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