Еженедельный обзор валютного рынка
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

1 мая

1,7

8 мая

1,7

2 мая

1,7

9 мая

1,7

3 мая

1,7

10 мая

1,7

4 мая

1,7

11 мая

1,7

5 мая

1,7

12 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0202 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0062 маната и составил 1,8686 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

1 мая

1,8709

8 мая

1,8774

2 мая

1,8674

9 мая

1,8774

3 мая

1,8743

10 мая

1,8652

4 мая

1,8837

11 мая

1,8658

5 мая

1,8776

12 мая

1,8572

Средний курс за неделю

1,8748

Средний курс за неделю

1,8686

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0006 маната и составил 0,022 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

1 мая

0,0213

8 мая

0,0219

2 мая

0,0212

9 мая

0,0219

3 мая

0,0213

10 мая

0,0218

4 мая

0,0214

11 мая

0,0223

5 мая

0,0217

12 мая

0,0221

Средний курс за неделю

0,0214

Средний курс за неделю

0,0220

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,087 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

1 мая

0,0874

8 мая

0,0872

2 мая

0,0874

9 мая

0,0872

3 мая

0,0873

10 мая

0,0871

4 мая

0,0873

11 мая

0,0870

5 мая

0,0872

12 мая

0,0866

Средний курс за неделю

0,0873

Средний курс за неделю

0,0870