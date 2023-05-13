Изменен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру минэкономики
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Изменен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства экономики Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в перечень включено юридическое лицо публичного права "Центр профессионального образования" при юридическом лице публичного права "Агентство развития экономических зон".