https://news.day.az/economy/1564016.html Изменен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру минэкономики
Изменен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру минэкономики
Изменен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства экономики Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, в перечень включено юридическое лицо публичного права "Центр профессионального образования" при юридическом лице публичного права "Агентство развития экономических зон".
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