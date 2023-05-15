Евразийский банк развития хочет привлечь Азербайджан

Глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов рассчитывает, что Туркменистан, Азербайджан и другие страны со временем присоединятся к банку. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне бы очень хотелось видеть в числе участников банка и Туркменистан, и Азербайджан. Надеюсь, эти страны тоже со временем присоединятся к банку", - отметил он.

Подгузов также сообщил, что ЕАБР и Узбекистан продолжают активные переговоры о вхождении республики в состав участников института развития. "С Узбекистаном, действительно, общаемся, и многие позиции сблизили. Пока это, наверное, один из самых реальных кандидатов для вступления в банк", - сказал Подгузов в кулуарах конференции ADFIAP.