Промышленные зоны Азербайджана привлекли масштабные инвестиции

Резидентами, зарегистрированными в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, планируются инвестиции в общей сложности в объеме 600 миллионов манатов, создание более 4 800 рабочих мест.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Отметим, что в целом статус резидента в промышленных зонах получили 128 субъектов предпринимательства, из них 66 уже приступили к производственной деятельности, а общий объем инвестиций составляет более 7,1 миллиарда манатов.

Промышленные зоны способствуют расширению предпринимательской деятельности в Азербайджане. Одним из важнейших направлений экономической политики Азербайджана является развитие промышленности, в особенности ненефтяной. Особое внимание уделяется эффективному использованию природных и экономических ресурсов, росту промышленного производства, созданию новых предприятий. Осуществляются системные меры по созданию продукции с добавочной стоимостью, применяются современные технологии. Особое значение приобретает применение прогрессивных механизмов в соответствии с требованиями экономического развития новой эпохи, создание индустриальных зон (технопарков). В целях совершенствования управления промзонами при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию экономических зон.