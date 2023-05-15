Сельскохозяйственная выставка в Баку вызвала интерес иностранных участников

В сельскохозяйственной выставке в Баку примет участие рекордное количество участников.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заведующий отделом протокола министерства сельского хозяйства Азербайджана Тогрул Гафарбейли в ходе пресс-конференции, посвященной 16-й международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro и 28-й международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Он отметил, что впервые на выставке будет установлен стенд министерства сельского хозяйства Нахчывана.

"Ожидается участие региональных групп из Беларуси, Грузии, Германии, Италии, России, Шри-Ланки, США. Девять стран будут представлены национальными стендами. 71 процент участников выставки - международные компании", - сказал он.

Всего в выставках примут участие 479 компаний из 31 страны, сказал Гафарбейли.

Отметим, что на 17-19 мая запланированы 16-я Международная выставка сельскохозяйственной продукции, 28-я выставка Международной пищевой промышленности и 14-я Международная выставка гостинично-ресторанного бизнеса.