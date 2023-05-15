Сельхоз выставка в Баку привлекла сотни азербайджанских фермерв

Около 600 фермеров из 40 регионов Азербайджана примут участие в сельскохозяйственной выставке в Баку.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал исполнительный директор Caspian event organisers Бахруз Хидаятзаде в ходе пресс-конференции, посвященной 16-й международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro и 28-й международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

По его словам, участие в выставке сельскохозяйственной продукции подтвердили 479 компаний и 31 страна, а в выставке пищевой промышленности - 161 компания из 17 стран.

"Продукцию компаний можно разделить на такие сектора, как продукты питания, напитки, технологии, ускорение цифровизации производства сельхозпродукции. Также ожидаем достижения между участниками выставок соглашений по сотрудничеству. Из-за рубежа в Азербайджан для участия в выставке ожидается прибытие порядка двух тысяч предпринимателей", - добавил он.