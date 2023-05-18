https://news.day.az/economy/1565424.html PASHA Bank в 2022 г. направил на социальные проекты 8,256 млн манатов
PASHA Bank в 2022 г. направил на социальные проекты 8,256 млн манатов
В 2022 году PASHA Bank направил на социальные проекты 8,256 миллиона манатов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, главный директор по комплаенсу и управлению PASHA Bank Анар Керимов.
По его словам, на восстановление объектов культурного наследия в Карабахском регионе страны PASHA Bank направил 7,5 миллиона манатов.
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