PASHA Bank в Карабахе кредитовал как местные, так и иностранные компании

PASHA Bank в Карабахском регионе Азербайджана кредитовал как местные, так и иностранные компании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

По его словам, большинство компаний, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, составляют азербайджанские и турецкие компании.

Отметим, что PASHA Bank предоставил финансовую поддержку клиентам, осуществляющим деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, на сумму 132 миллиона манатов.