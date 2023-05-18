https://news.day.az/economy/1565440.html PASHA Bank в Карабахе кредитовал как местные, так и иностранные компании
PASHA Bank в Карабахе кредитовал как местные, так и иностранные компании
PASHA Bank в Карабахском регионе Азербайджана кредитовал как местные, так и иностранные компании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.
По его словам, большинство компаний, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, составляют азербайджанские и турецкие компании.
Отметим, что PASHA Bank предоставил финансовую поддержку клиентам, осуществляющим деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, на сумму 132 миллиона манатов.
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