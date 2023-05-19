В Азербайджане меры в связи с незаконным подключением к электросети будут регулироваться новым законом

Меры, которые будут приниматься в Азербайджане при выявлении случаев незаконного подключения к электросети, определяются новым законом в сфере электроэнергетики.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в новом законе "Об электроэнергетике", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно новому закону, если уполномоченные представители оператора передающей или распределительной системы при считывании показаний счетчиков субъектов предпринимательства выявят случаи вмешательства в счетчик, а также незаконного подключения к передающей или распределительной сети вне счетчика, они должны принять меры по проведению проверки с учетом требований закона Азербайджанской Республики "О регулировании проводимых в сфере предпринимательства проверок и защите интересов предпринимателей".

При обнаружении случаев незаконного подключения оператор передающей или распределительной системы должен немедленно отключить незаконную линию от электросети, прекратив подачу электроэнергии. При обнаружении фактов вмешательства в счетчик, а также незаконного подключения, оператор передающей или распределительной системы должен составить об этом акт и передать один его экземпляр лицу, в отношении которого был составлен акт (или его уполномоченному представителю, либо одному из совершеннолетних членов его семьи), а другой экземпляр - регулятору и органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти для рассмотрения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, а при наличии признаков состава преступления - представить в орган уголовного преследования. При установлении вины потребителя в хищении электроэнергии, по решению этих органов (учреждений) или суда, оператор передающей или распределительной системы должен потребовать возмещения причиненного ущерба от потребителя.

Вопросы, связанные с расчетом ущерба, причиненного оператору передающей или распределительной сети в результате вмешательства потребителя в счетчик, а также незаконного подключения, регулируются правилами розничного рынка.