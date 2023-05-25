Цены на нефть изменили динамику

Мировые цены на нефть в четверг утром в целом стабильны после трехдневного роста, рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent остается на уровне прошлого закрытия в 78,36 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - снижается на 0,15%, до 74,23 доллара. Днем ранее котировки выросли на 2%, а за предыдущие три торговые сессии - в среднем на 3,8%.

В среду цены на нефть поддержала статистика из США. Согласно отчету минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 мая показали наибольший темп падения с ноября 2022 года - сразу на 12,5 миллиона баррелей, или на 2,7%, до 455,2 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста запасов - на 0,8 миллиона баррелей.

Трейдеры продолжают оценивать и слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана на Катарском экономическом форуме, министр в преддверии заседания ОПЕК+ посоветовал спекулянтам на нефтяном рынке быть "осторожными". Представители стран-членов ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене.

Внимание трейдеров сохраняется и вокруг ситуации с потолком госдолга США. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов, он был достигнут еще в январе. По результатам переговоров пока решения о повышении лимита госдолга так и не было выработано. Ситуация усиливает экономическую неопределенность, что отражается на перспективах спроса на нефть.