https://news.day.az/economy/1569525.html Румыния заинтересована в расширении состава участников ЮГК
Румыния заинтересована в расширении состава участников ЮГК
Румыния планирует привлечь больше участников к "зеленому" коридору из Азербайджана в Европу.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг в ходе "Бакинской энергетической недели" министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску.
Он отметил, что между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в декабре прошлого года было достигнуто соглашение по созданию "зеленого" коридора по дну Черного моря из Каспия в Европу.
"В рамках этого проекта мы планируем расширить число игроков, а также стран, в которые будем экспортировать чистую энергию", - добавил он.
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