Сколько газа было добыто с месторождения "Шах Дениз"?

С месторождения "Шах Дениз" до сегодняшнего дня добыты 192 миллиарда кубометров газа.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу в ходе "Бакинской энергетической недели" первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

По его словам, на долю добытого конденсата пришелся 41 миллион тонн.

"Хочу также подчеркнуть потенциал этого месторождения, в частности запасы природного газа "Шах Дениз" мы оцениваем в 1,2 триллиона кубометров, а конденсата - в 240 миллионов тонн", - добавил он.

Отметим, что производственная мощность существующих объектов на "Шах Дениз" в настоящее время составляет около 74 миллионов стандартных кубических метров газа в сутки или около 27 миллиардов кубических метров в год.

Доли участия в "Шах Дениз": bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19,00%), SOCAR (14,35%), NICO (10,00%) и SGC (6,67%).