Кабмин Азербайджана отменил постановление в сфере ипотечного кредитования

Кабинет министров Азербайджана отменил постановление от 11 октября 2017 года об утверждении "Порядка выдачи ипотечных кредитов государственными банками за счет собственных средств".

Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, отменено постановление Кабинета министров Азербайджана от 11 октября 2017 года № 422 "Об утверждении "Порядка выдачи ипотечных кредитов государственными банками за счет собственных средств".