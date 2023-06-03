https://news.day.az/economy/1570241.html Кабмин Азербайджана отменил постановление в сфере ипотечного кредитования
Кабмин Азербайджана отменил постановление в сфере ипотечного кредитования
Кабинет министров Азербайджана отменил постановление от 11 октября 2017 года об утверждении "Порядка выдачи ипотечных кредитов государственными банками за счет собственных средств".
Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, отменено постановление Кабинета министров Азербайджана от 11 октября 2017 года № 422 "Об утверждении "Порядка выдачи ипотечных кредитов государственными банками за счет собственных средств".
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