https://news.day.az/economy/1571034.html Парламент ратифицирует соглашение об упрощении транзитных таможенных процедур в рамках БТК
Парламент ратифицирует соглашение об упрощении транзитных таможенных процедур в рамках БТК
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицирует соглашение "О предварительном обмене информацией между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Грузии и Правительством Турецкой Республики для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс".
Как сообщает во вторник Day.Az, данный законопроект был рассмотрен на сегодняшнем онлайн-заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
После обсуждения он был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании парламента.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре