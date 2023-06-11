https://news.day.az/economy/1572385.html Сколько бывших вынужденных переселенцев планируется переселить в Агдам?
Сколько бывших вынужденных переселенцев планируется переселить в Агдам?
До конца 2026 года планируется переселить в город Агдам 20 тысяч бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в интервью специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмина Гусейнова, опубликованном в официальной печати.
"В городе Агдам этот процесс идет быстрыми темпами. Поскольку здесь большая территория и поэтому ведется большой объем строительства инфраструктуры, ожидается, что заселение начнется в конце следующего года", - отметил он.
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