Сколько бывших вынужденных переселенцев планируется переселить в Агдам?

До конца 2026 года планируется переселить в город Агдам 20 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в интервью специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмина Гусейнова, опубликованном в официальной печати.

"В городе Агдам этот процесс идет быстрыми темпами. Поскольку здесь большая территория и поэтому ведется большой объем строительства инфраструктуры, ожидается, что заселение начнется в конце следующего года", - отметил он.