Сколько кубометров газа будет транспортировано в Турцию через TANAP?

В этом году через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в Турцию будет транспортировано 10,2 млрд кубометров газа.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов.

"Общая инвестиционная стоимость газопроводов Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и TAP составляет 40 миллиардов долларов. После ввода в эксплуатацию TANAP по трубопроводу было доставлено 46 млрд кубометров газа, в том числе 22 млрд - в Турцию, остальные 24 млрд - в Европу", - сказал Рашад Мамедов.

Согласно статистическим показателям, объем транспортированного в Турцию азербайджанского газа в 2022 году составил 8 млрд 705 млн кубометров. Это означает, что рост объема поставок составил 1,5 млрд кубометров.

"Увеличение пропускной способности TANAP до 32 млрд кубометров позволит осуществлять транспортировку газа в страны Европы как из Азербайджана, так и из других стран. Инвестиции же SOCAR в энергетический сектор Турции составляют около 20 миллиардов долларов", - отметил посол.