Азербайджан и Masdar дают старт амбициозному проекту по производству водорода

Masdar готова поддержать Азербайджан в производстве экологически чистого водорода и его дальнейшем экспорте на европейский рынок.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend генеральный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи в кулуарах Астанинского международного форума (AIF 2023).

"Мы подписали соглашение с министерством энергетики об оценке возможности производства экологически чистого водорода в Азербайджане и его потенциального экспорта в Европу. Мы уже активно взаимодействуем с азербайджанской стороной в этой области", - сказал он.

Гендиректор Masdar отметил, что в настоящее время данная инициатива находится на стадии изучения и анализа.

"Мы оценим возможности в этой сфере, рассмотрим возможности производства. Мы твердо верим в этот потенциал. Именно поэтому подписано соглашение с министерством энергетики. Мы уже начали исследования. Водородная экономика - это долгосрочная вещь, это экономика будущего. Но для реализации этого нужно начать уже сегодня", - сказал он.

По словам гендиректора Masdar, портфель проектов компании в Азербайджане достаточно большой.

"Мы подписали программу почти на 10 ГВт, и теперь мы фокусируемся на реализации 4 ГВт, а в данный момент - 1 ГВт. Первая фаза этого проекта будет введена в эксплуатацию в этом году. Таким образом, первая солнечная электростанция будет сдана в эксплуатацию в этом году. А затем мы начнем развивать проекты по всей стране", - пояснил он.