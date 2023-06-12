Консорциум TAP увеличивает объемы поставок газа

Источник: Агентство международной информации Trend

Консорциум Трансадриатического трубопровода (ТАР) скоро начнет строительные работы для наращивания поставок.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в эксклюзивном интервью Trend в четверг управляющий директор по проекту Трансадриатического газопровода (TAP) Лука Скьепатти.

"На данном этапе требуются установка одного дополнительного компрессорного агрегата к существующей компрессорной станции в Кипои (Греция) и модернизация объектов. На раннем этапе строительные работы в Кипои начнутся во второй половине 2023 года", - сказал он.

Скьепатти отметил, что дополнительных труб не потребуется при любом сценарии расширения инфраструктуры.

"Дизайн TAP и в целом Южного газового коридора позволяет удвоить пропускную способность до 20 миллиардов кубометров в год за счет дополнительных компрессорных установок и станций. Для первого этапа расширения (на 1,2 миллиарда кубометров газа в год) дополнительные компрессорные станции не требуются", - сказал управляющий директор ТАР.

Лука Скьепатти добавил, что при наличии интереса на рынке, для полного расширения и возможного удвоения первоначальной мощности ТАР необходимо будет построить две дополнительные компрессорные станции - одну в Греции и одну в Албании - для увеличения объема поставок газа.

"Текущие долгосрочные мощности ТАР (примерно 10 миллиардов кубометров в год) уже распределены между поставщиками газа с месторождения "Шах Дениз" в соответствии с соглашениями о транспортировке газа, подписанными в 2013 году. TAP выделил примерно 5 процентов первоначальной мощности для краткосрочного бронирования. Это в дополнение к уже забронированным мощностям", - добавил Лука Скьепатти.

Управляющий директор отметил, что TAP предлагает рынку доступную краткосрочную мощность, согласно календарю аукционов ENTSOG и сетевому кодексу TAP.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.