Открытие Золотого Базара в торговом центре «Шерг Базары»

9 июня состоялось грандиозное открытие Золотого Базара в великолепном архитектурном памятнике "Шерг Базары". Мероприятие поразило воображение прибывших гостей своим размахом и оригинальной программой.

Представитель управляющей компании FMG Фуад Ибрагимов рассказал, что отныне в обновленном торговом центре "Шерг Базары" покупателям доступны ювелирные бутики с широким выбором золотых изделий.

"В частности, надо сказать, что рынок золота здесь отличается от всех прочих центров продажи золота своей неповторимой атмосферой восточного стиля, простором, разнообразием, безопасностью и удобной парковкой. При этом в специально отведенном месте независимыми экспертами будет осуществляться точное определение пробы ювелирных изделий.

Как мы знаем, ювелирные изделия любят во всем мире, особенно в восточных странах, а в Азербайджане они еще и являются неотъемлемой частью наших традиций. В "Шерг Базары" представлены работы лучших ювелиров нашей страны. Приглашаем всех ценителей изысканных украшений в обновленный "Шерг Базары"".

Дефиле с презентацией филигранных работ лучших ювелиров вызвало овации и неподдельный интерес дорогих гостей. Но несомненно, гвоздем программы стала блистательная народная артистка Бриллиант Дадашова. В завершение вечера гости наслаждались фуршетом под аккомпанемент инструментальной группы Tar Band Music.

Приглашаем Вас посетить уникальный торговый центр "Шерг Базары", который претендует стать цитаделью изящества и утонченного вкуса.