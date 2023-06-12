Мы гордимся тем, что являемся вашим надежным партнером уже 31 год!" - говорится в заявлении ТуранБанк.

ТуранБанк, начавший свою деятельность в 1992 году, отличался стабильностью в банковском секторе Азербайджана, завоевал доверие и симпатию клиентов, сохранил имидж надежного партнера в бизнесе, за эти годы претерпел обширное развитие и стал одним из крупнейших финансовых институтов страны. Отмечая 31-летие своей деятельности, банк за эти годы добился многих успехов, внес свой вклад в развитие частного сектора в стране путем поддержки малых и средних предпринимателей, а также максимально используя возможности, создаваемые цифровым банкингом предоставил клиентам более удобный, оперативный и безопасный доступ к банковским услугам. ТуранБанк, который руководствуется в своей деятельности критериями профессионализма, надежности и высокой корпоративной культуры, на протяжении многих лет сохраняет финансовую устойчивость и укрепляет свои позиции в сфере финансирования субъектов предпринимательства. Кроме того, банку удалось расширить свою клиентскую базу, предоставив финансовые услуги и продукты более чем 150 тысячам физических и юридических лиц и субъектам бизнеса в 19 точках продаж с около 800 сотрудниками.

ТуранБанк полон решимости продолжить свой успех в ближайшие периоды, основываясь на своих достижениях. За время своей работы банк внес важные изменения в целях повышения уровня обслуживания, стараясь использовать возможности цифровизации, и в настоящее время предлагает цифровые продукты, отвечающие потребностям всех времен, предоставляя удобное и дистанционное банковское обслуживание своих клиентов с обновленной системой интернет-банкинга и еще более усовершенствованным мобильным приложением с рядом функциональных возможностей. Как инновационный банк, ТуранБанк завоевал доверие клиентов. На протяжении 31 года ТуранБанк всегда поддерживал реальный сектор, способствовал развитию экономики страны, расширяя доступ к финансам для бизнеса. На протяжении последних лет банк оказывал значительную поддержку предприятиям по развитию ненефтяного сектора в рамках совместного сотрудничества вместе с местными учереждениями - Фондом Развития Предпринимательства, Агентством Аграрного Кредита и Развития, а также международными финансовыми институтами - Международной Финансовой Корпорацией (IFC), Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD), Черноморским Банком Торговли и Развития (BSTDB), ECO Банком Торговли и Развития (ECO TDB), Микрофинансовым фондом EMF, Агентством США по Международному Развитию, Исламской Корпорацией Развития Частного сектора (ICD), Немецким Фондом Sparkassenstiftung für İnternationale Kooperation.

TуранБанк, придерживась уже 31 год принципа социальной ответственности, оказывает помощь малообеспеченным семьям с особыми потребностями в социальной защите, безработным по программе самозанятости, семьям ветеранов и шехидов, написавших настоящую героическую эпопею в деле защиты территориальной целостности нашей страны и освобождении наших земель от вражеской оккупации, а также сделал пожертвования в Фонд YASAT, Фонд помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики и Фонд Возрождения Карабаха. Неслучайно банк третий год подряд получает награду Ассоциации Банков Азербайджана за проект "Корпоративная социальная ответственность". ТуранБанк и впредь будет поддерживать социальную защиту наших ветеранов и семей шехидов, потерявших здоровье в связи с защитой территориальной целостности нашей страны. "От имени ТуранБанк мы хотели бы поблагодарить всех, кто способствовал нашему успеху за последний 31 год и мы уверены, что продолжим добиваться успеха в будущем и превзойдем ожидания наших клиентов и партнеров в отношении качества в каждом реализуемом нами проекте.

Потому что наше имя создает уверенность, наша подпись создает доверие!

ТуранБанк,

С нами надежно.