МВФ призывает страны Кавказа и Центральной Азии перейти на новую модель экономического роста

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асмар Байрамова

Международный валютный фонд (МВФ) призывает страны региона Кавказа и Центральной Азии принять новую модель роста, которая снижает роль государства и расширяет возможности частного сектора.

Об этом сказала в интервью Day.Az директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В ходе своего первого визита в Казахстан Кристалина Георгиева приняла участие в Астанинском международном форуме, который состоялся 8-9 июня.

Ожидания и итоги визита в Казахстан

"Я рада совершить свой первый визит в Казахстан в качестве директора-распорядителя МВФ. Это шанс укрепить партнерство МВФ с Казахстаном, а также с более широким регионом Кавказа и Центральной Азии. Казахстан добился большого прогресса в построении процветающего общества с тех пор, как стал независимым государством в начале 1990-х годов. Я помню, каким сложным был переходный период в моей родной стране, Болгарии, поэтому я приветствую мужество политиков и стойкость региона", - сказала она.

Георгиева отметила, что она с нетерпением ожидает встречи с Президентом Казахстана, а также другими политиками, женщинами-лидерами и студентами.

"Я хочу поделиться мнением МВФ, но в первую очередь я здесь для того, чтобы слушать", - сказала она.

По ее словам, на повестке дня стоит несколько важнейших вопросов: какова стратегия роста Казахстана? Как регион может диверсифицировать свою экономику вне нефтегазовой отрасли и способствовать инклюзивному росту? Казахстан также в значительной степени подвержен издержкам геоэкономической фрагментации и изменения климата. Как страна может справиться с этими проблемами?

"Страны региона Кавказа и ЦА добились впечатляющих успехов в проведении реформ после обретения независимости. Однако по мере замедления темпов рыночных реформ замедлялся и экономический рост. Затем регион пострадал от пандемии и побочных эффектов войны в Украине. Мы призываем страны региона принять новую модель роста, которая снижает роль государства и расширяет возможности частного сектора. Цель состоит в том, чтобы создать больше рабочих мест и повысить уровень жизни во всем обществе. Это лучший способ для стран Кавказа и ЦА защитить себя в мире, подверженном шокам", - сказала она.

Основным событием в ходе визита директора-распорядителя МВФ стало официальное открытие Регионального центра развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии в Алматы. По словам Георгиевой, он уже является центром развития потенциала и обучения в регионе. Директор-распорядитель также отметила, что она с нетерпением ожидает участия в Астанинском международном форуме, который является ключевым средством взаимодействия и подтверждения приверженности МВФ региону.

Перспективы мировой экономики

Что касается оценки МВФ перспектив мировой экономики в настоящее время и проблем, на которых государственным деятелям и центральным банкам необходимо сосредоточиться для обеспечения роста, она сказала, что Фонд прогнозирует рост мирового ВВП на 2,8 процента в 2023 году и на 3 процента в 2024 году. Инфляция оказалась неустойчивой, а давление на финансовый сектор усилило неопределенность в мировой экономике. Высокий уровень задолженности, геоэкономическая фрагментация и изменение климата создают серьезные проблемы. По ее мнению, это омрачает перспективы для всех - особенно наиболее уязвимых.

Глобальная инфляция, по прогнозам, составит 7 процентов в 2023 году, но ожидается, что базовая инфляция не снизится до целевых показателей центральных банков до 2025 года.

"Имея это в виду, мы призываем центральные банки сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Налогово-бюджетная политика во многих странах нуждается в ужесточении, чтобы помочь ослабить инфляционное давление, восстановить приемлемый уровень задолженности и восстановить бюджетные резервы. Любая дополнительная финансовая поддержка должна быть направлена на то, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения", - сказала директор-распорядитель МВФ.

Она добавила, что экономика стран регионов Кавказа и ЦА показала относительно высокие результаты в 2022 году, однако из-за войны в Украине и возросшего риска фрагментации перспективы остаются крайне неопределенными. Для Казахстана Фонд прогнозирует ускорение темпов роста с 4,3 процента в 2023 году до 4,9 процента в 2024 году. Эта динамика обнадеживает, поскольку она исходит в основном из ненефтяных секторов экономики.

"Несмотря на высокие экономические результаты последних лет, странам региона будет важно ускорить рыночные реформы. В МВФ мы пришли к выводу, что структурные реформы могут увеличить объем производства в странах Кавказа и ЦА на 5-7 процентов в среднесрочной перспективе. Во время моей поездки мы планируем опубликовать документ МВФ, содержащий эти выводы. Реформы, направленные на снижение роли государства, например, могли бы значительно ускорить среднесрочный рост, помогая защитить экономику от будущих потрясений", - сказала Кристалина Георгиева.

Ключевые цели и приоритеты МВФ в поддержке экономической стабильности и роста

"С другой стороны, большинству крупных экономик удалось избежать сползания в рецессию, несмотря на более высокую инфляцию и растущие процентные ставки. Однако мы не можем позволить себе остановиться на достигнутом. Глобальный экономический рост остается слабым по историческим меркам - как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе. Чтобы улучшить перспективы экономического роста, нам необходимо бороться с инфляцией и защищать финансовую стабильность, одновременно инвестируя в человеческий капитал и переход к "зеленой" экономике, стимулируя международное сотрудничество и торговлю и поддерживая уязвимые страны", - сказала Георгиева.

По ее мнению, недавний сильный экономический рост Казахстана помог стране повысить уровень жизни и сократить бедность. Однако неопределенная глобальная конъюнктура требует хорошо скоординированной макроэкономической политики. Денежно-кредитная политика должна обеспечивать устойчивое снижение инфляции и закрепление инфляционных ожиданий. Налогово-бюджетная политика должна быть направлена на постепенную консолидацию для сохранения резервов и поддержки дезинфляции.

"Усилиям по укреплению систем банковского надзора и урегулирования споров помогут рекомендации нашей Программы оценки финансового сектора - всеобъемлющей диагностики финансового сектора, проводимой в настоящее время", - добавила она.

Наконец, повышение уровня, жизнестойкости и устойчивости экономического роста требует диверсификации экономики с меньшей зависимостью от нефтяного сектора. Для достижения этой цели частный сектор должен будет играть центральную роль, что требует трансформации государственного сектора и сокращения его присутствия в экономике.

"МВФ делает все, что в его силах, чтобы помочь региону во время глобального финансового кризиса и пандемии. Наша реакция на шок от COVID-19 была быстрой и радикальной. В целом мы выделили 800 миллионов долларов в качестве чрезвычайного финансирования странам региона с низким уровнем дохода. Мы готовы помочь региону продолжить ваш путь к достижению уверенного, устойчивого, инклюзивного роста", - сказала Георгиева.

Помощь МВФ Казахстану в повышении устойчивости и управлении макроэкономической уязвимостью

"В последние годы мы укрепили наше партнерство с Казахстаном, помогая властям справляться с последствиями глобальной нестабильности и повышать устойчивость экономики. Наши рекомендации направлены на сохранение экономической стабильности и повышения устойчивости экономики Казахстана и содействия устойчивому, инклюзивному росту", - сказала директор-распорядитель.

Кроме того, она добавила, что в 2021 году МВФ поддержал Казахстан посредством выделения специальных прав заимствования на сумму около 1,6 миллиарда долларов. Эти средства были использованы для увеличения резервов и поддержки и без того крупных внешних резервов Казахстана. Развитие потенциала и профессиональная подготовка являются еще одним компонентом поддержки МВФ Казахстану, которая в последнее время также усилилась благодаря центру развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии в Алматы.

"Мы поддержали усилия по модернизации институтов и укреплению денежно-кредитной политики, финансового надзора, управления государственными финансами и статистической базы. Например, мы внесли значительный вклад в первое заявление о финансовых рисках, опубликованное в прошлом году вместе с бюджетом на 2023 год, а также дали рекомендации по укреплению недавно созданного Агентства по регулированию и развитию финансового рынка", - сказала Георгиева.

Роль МВФ в поддержке цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности

"Изменение климата является серьезной угрозой макроэкономической и финансовой стабильности. Для страны, столь сильно зависящей от ископаемого топлива, мы считаем обязательства Казахстана, связанные с климатом, достойными похвалы. Как и многим другим странам, Казахстану потребуетсякомплекс реформ, чтобы адаптироваться к последствиям изменения климата, снизить выбросы углекислого газа и подготовиться к экономическому переходу от зависимости от ископаемого топлива, учитывая глобальную декарбонизацию. Эти преобразования в направлении более экологичной и диверсифицированной экономики потребуют сочетания более высоких цен на ископаемое топливо и увеличения государственных и частных инвестиций", - сказала она.

Директор-распорядитель отметила, что МВФ может поддержать усилия Казахстана в этой области по нескольким направлениям.

"Что касается фискальной сферы, наши аналитические инструменты обеспечивают всестороннюю оценку различных вариантов политики, а наши эксперты предоставляют рекомендации по повышению качества государственных инвестиций, включая строительство низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата инфраструктуры. Техническая помощь МВФ может помочь укрепить систему социальной защиты Казахстана и смягчить последствия переходного периода для наиболее уязвимых слоев населения. Что касается финансового сектора, мы можем помочь Казахстану разработать систему оценки климатических рисков. Мы более чем счастливы работать с правительством по всем этим вопросам", - заключила Кристалина Георгиева.