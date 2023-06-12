ЦБ озвучил позицию о снижении процентных ставок по банковским кредитам

Чтобы снизить процентные ставки по банковским кредитам, мы должны снизить и процентные ставки по депозитам.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов.

Он отметил, что процентная ставка по потребительским кредитам в настоящее время составляет 16,1 процента.

"Чтобы снизить ставки по кредитам, мы должны также снизить ставки по депозитам. Если мы это сделаем, люди перестанут держать свои сбережения в банке. Кому нужен депозит, составляющий всего 4-5 процента? ",- пояснил Казымов.