Анализ инфляционной динамики Азербайджана

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-мае 2023 года вырос на 13,1 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в четверг Day.Az.

Отметим, что на конец апреля индекс потребительских цен составлял 13,5 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 15,8 процента. Непродовольственные товары подорожали на 11,6 процента, а платные услуги населению - на 10,6 процента.

В мае 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,5 процента вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Май 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) Май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Январь-май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Всего продукты и услуги 99,6 111,5 113,1 Продовольственные товары в т.ч. 98,9 112,7 115,8 Продукты питания 98,9 113,1 116,3 Алкогольные напитки 99,9 103,8 104,8 Табачные изделия 100,0 106,8 104,8 Непродовольственные товары 100,1 110,7 111,6 Платные услуги 100,3 110,5 110,6

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года