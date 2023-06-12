Анализ инфляционной динамики Азербайджана
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Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-мае 2023 года вырос на 13,1 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в четверг Day.Az.

Отметим, что на конец апреля индекс потребительских цен составлял 13,5 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 15,8 процента. Непродовольственные товары подорожали на 11,6 процента, а платные услуги населению - на 10,6 процента.

В мае 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,5 процента вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

 

Май 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

99,6

111,5

113,1

Продовольственные товары в т.ч.

98,9

112,7

115,8

Продукты питания

98,9

113,1

116,3

Алкогольные напитки

99,9

103,8

104,8

Табачные изделия

100,0

106,8

104,8

Непродовольственные товары

100,1

110,7

111,6

Платные услуги

100,3

110,5

110,6

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года