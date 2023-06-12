Сколько нефти добыли в мае в Азербайджане?

В мае 2023 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 612 тысяч баррелей, из которых 500 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 112 тысяч баррелей - на конденсат.

Как передает Day.Az, об этом сказали в понедельник Trend в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

Отметим, что квота суточной добычи сырой нефти в Азербайджане в рамках OPEC+ в мае 2023 года составляла 684 тысячи баррелей в сутки. Таким образом, Азербайджан отставал от квоты на 10,5 процента.