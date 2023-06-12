https://news.day.az/economy/1572685.html Микаил Джаббаров отмечает рост кредитных инвестиций в регионы
Микаил Джаббаров отмечает рост кредитных инвестиций в регионы
В январе-марте текущего года кредитные инвестиции в регионы Азербайджана выросли на 22,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.
"В январе-марте текущего года кредитные инвестиции в регионы Азербайджана составили 4,7 млрд манатов", - говорится в публикации.
Отметим, что в Азербайджане инвестиции в основной капитал в 2022 году составили свыше 18,272 миллиарда манатов. Рост в реальном выражении составил 5,5 процента по сравнению с показателем 2021 года.
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