https://news.day.az/economy/1572690.html Министр торговли Турции едет в Баку
Министр торговли Турции едет в Баку
Министр торговли Турции Омер Болат совершит официальный визит в Баку.
Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в TurkicWorld, сообщает Day.Az.
Согласно информации, Болат прибудет в Азербайджан в составе группы сопровождения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Отметим, что официальный визит Эрдогана в Азербайджан состоится 13 июня.
Ранее Омер Болат занимал пост главы одного из крупнейших холдингов Турции - Albayrak Holding.
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