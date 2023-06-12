Министр торговли Турции едет в Баку
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Министр торговли Турции Омер Болат совершит официальный визит в Баку.

Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в TurkicWorld, сообщает Day.Az.

Согласно информации, Болат прибудет в Азербайджан в составе группы сопровождения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отметим, что официальный визит Эрдогана в Азербайджан состоится 13 июня.

Ранее Омер Болат занимал пост главы одного из крупнейших холдингов Турции - Albayrak Holding.