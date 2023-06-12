Турецкие инвестиции в агропарк "Dost" возрождают освобожденный Зангилан

В освобожденном от армянской оккупации Зангиланском районе Азербайджана продолжает работу агропарк "Dost", где используются "умные" сельскохозяйственные технологии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, проект реализован усилиями турецких инвесторов и является очередной крупной инвестицией в развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана.

Фундамент первой фазы строительства кампуса умного агропарка Dost был заложен 26 октября 2021 года с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Церемония открытия первой фазы прошла 20 октября 2022 года опять же с участием лидеров двух стран.

Инвестиции в агропарк дали большой импульс развитию сельского хозяйства и животноводства в Карабахском и Зангезурском регионах Азербайджана.

В Зангиланском и Губадлинском районах посредством умных технологий началось производство пшеницы, ячменя и кукурузы.

После открытия агропарка началось активное использование земель, которые простаивали годами, развитие животноводства, включая пастбищное скотоводство.

В рамках программы развития животноводства на пастбища в Лачине было пригнано 6 тыс. голов ангусской породы крупного рогатого скота из Зангилана.

На пастбищх в Восточном-Зангезурском регионе их будут пасти в течение полугода на естественных лугах.

Инициатива направлена ​​как на защиту природных ресурсов, так и на обеспечение высокоэффективного животноводства и устойчивости животноводства в регионе.

Работа агропарка сосредоточена на технологиях "умного" сельского хозяйства, безотходном производстве, возобновляемых источниках энергии и устойчивых методах ведения сельского хозяйства.

Особое внимание уделяется защите природы и окружающей среды, строго соблюдаются критерии и принципы халяльного питания.

После реализации всех фаз проекта в агрокомплексе смогут трудоустроиться 500 человек. Агропарк внесет вклад и в продовольственную безопасность Турции и Азербайджана.

Сельскохозяйственная и животноводческая деятельность на территории Dost ведется современными методами под контролем ветеринаров и инженеров-агрономов, экспертов в своих областях.

Джан Алагёз, ветеринарный техник в агропарке рассказал, что 6 тыс. голов крупного рогатого скота породы ангус, которых они пригнали на пастбища Лачина, будут откармливать и разводить все лето.

В будущем, по его словам, их число планируется увеличить. "Стремимся наилучшим образом пасти животных, защищать их здоровье и обеспечивать разведение на пастбищах. Пробудем тут около полугода и вернемся на предприятие в Зангилане, где продолжим разведение скота", - добавил он.

Территории, которые оставались незанятыми во время армянской оккупации, после освобождения были интегрированы в аграрный сектор Азербайджана, отметил он.

После зачистки земель от мин здесь приступили к деятельности различные сельскохозяйственные компании, продолжил ветеринар.

Агропарк Dost также внедряет современные методы выращивания пшеницы, ячменя и кукурузы в Зангилане и Губадлы.