Турецкая компания наладит производство военной продукции в Азербайджане

Турецкая текстильная компания Akıncılar подписала соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским Институтом Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в пресс-службе компании сообщили, что согласно подписанному между сторонами протоколу в Азербайджане будет создано совместное производственное предприятие и лаборатория.

На сегодняшний день компания Akıncılar производит в Измире бронежилеты, баллистические каски, формы и т. д.

Продукция оборонного назначения, которую будут производить на совместном предприятии в Азербайджане, планируется поставлять и в третьи страны.

"В течение трех лет, производство в братской республике, перейдет на всецело отечественные материалы. В Азербайджане впервые будет производиться пуленепробиваемая оборонная продукция. В инновационном центре, инженеры Akıncılar и Научно-исследовательского института Министерства оборонной промышленности Азербайджана будут совместно развивать производство", - сказал глава правления Ахмет Джан Узунтепе.