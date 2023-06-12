https://news.day.az/economy/1572737.html Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготный кредит ООО "Nobel Boya və Kimya" - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготный кредит ООО "Nobel Boya və Kimya" - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготный кредит ООО "Nobel Boya və Kimya".
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.
"Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Nobel Boya və Kimya" льготный кредит в размере 850 тысяч манатов на реализацию проекта по расширению производства красок", - говорится в публикации.
Напомним, что Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре