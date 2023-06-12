Единый тариф в рамках перевозок по Баку-Тбилиси-Карс повысит эффективность ТМТМ

Недавно Азербайджан, Грузия и Турция пришли к соглашению об использовании единого тарифа в рамках перевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, что является хорошим условием для повышения эффективности этого сегмента Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сказал Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, передает Day.Az.

По его словам, для Азербайджана является важной реализация концепции Среднего коридора, который предусматривает осуществление перевозок растущего объема грузов из Китая в Европу и в обратном направлении через страны Транскаспийского транспортного маршрута.

Как отметил эксперт, в этой связи Астанинский международный форум является важной платформой для диалога между различными участниками, среди которых как крупные транснациональные компании, так и региональные политические участники.

"С другой стороны, мы знаем про растущий интерес участников из Центральной Азии, Восточной Европы, Европы в целом к этому маршруту. Поэтому согласованные действия сторон по увеличению эффективности данного маршрута способствуют как повышению транспортного и транзитного потенциала, так и активизации экономических связей между государствами, которые этот маршрут связывает", - сказал Велизаде.

Кроме того, он отметил, что форум в Астане стал еще одним важным условием не только для повышения эффективности деятельности Транскаспийского транспортного маршрута, но и для повышения эффективности межрегионального и межгосударственного взаимодействия в рамках решения тех актуальных задач, которые сегодня стоят перед государствами.

"Конечно, здесь еще нужно говорить не только о транспортной, но и энергетической составляющей, о формировании крупного трансрегионального энергетического коридора. Фактически его формирование уже началось. И этот трансрегиональный энергетический коридор предусматривает участие в нем государств Центральной Азии, Южного Кавказа с выходом на страны Юго-Восточной Европы", - добавил он.

По словам Велизаде, данный коридор во многом сегодня базируется на той инфраструктуре, которая была создана в Азербайджане или же с помощью Азербайджана в регионе за последние десятилетия. Так, он отметил, что основу этой инфраструктуры составляют такие проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.

"Сегодня сложно предметно обсуждать вопросы создания энергетического коридора, так как все эти проекты сегодня являются связующими между различными участниками. Они определяют вектор развития экономических трендов в нашем регионе. Поэтому Астанинский форум стал хорошим условием для предметного обсуждения этой широкой перспективы", - добавил эксперт.