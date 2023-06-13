Азербайджан активно работает над развитием финансового сектора

В Азербайджане ведутся работы по оптимизации правовой базы, способствующей развитию финансового сектора.

Об этом сказал во вторник президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в ходе саммита финансовых технологий в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, уже принят Закон "О платежных системах и услугах", который позволит ускорить развитие этого сектора, а также обеспечит его эффективное регулирование.

"Финансовый сектор нуждается в новейших технологиях (в том числе блокчейн). Роль цифровых валют и криптовалют постоянно растет. Как вы знаете, в Азербайджане ведутся работы по разработке цифрового маната. Помимо этого, с развитием технологий необходимо уделять внимание сектору кибербезопасности. Так, в 2022 году в результате хакерских атак мы потеряли 4,2 миллиарда долларов, что говорит о необходимости усиления технической и технологической базы банковской деятельности", - сказал он.

Нуриев отметил, что Ассоциация продолжает оказывать поддержку игрокам финсектора.