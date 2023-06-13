ЦБ раскрыл данные по объему безналичных платежей через системы Apple Pay и Google Pay

Безналичные платежи с помощью Apple Pay и Google Pay в январе - мае составили 327 и 107 миллионов манатов соответственно.

Об этом сказал во вторник генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов в ходе саммита финансовых технологий в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане по состоянию на начало мая число карт выросло на 18 процентов (до 14,5 млн карт).

"Свыше 70 процентов этих карт приходятся на долю бесконтактных. Хочу также отметить, что в январе-мае объем безналичных платежей вырос в 2 раза и составил 12,2 млрд манатов. Вес безналичных платежей в общем обороте вырос на 11,8 процента (до 52 процентов). Платежи по Apple Pay и Google Pay составили 327 и 107 миллионов манатов соответственно", - добавил он.