К 2026 году объем цифровых платежей в Азербайджане значительно увеличится

В национальной платежной системе к 2026 году ожидается рост цифровых платежей на 25 процентов, а доля безналичных операций в общем обороте достигнет 55 процентов.

Об этом сказал во вторник исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы в ходе саммита финансовых технологий в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для развития финансовых технологий в Азербайджане продолжается внедрение мировых тенденций (искусственный интеллект, машинное обучение, открытый банкинг и др.).

"Хочу также отметить, что Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики на Южном Кавказе на 5-7 процентов в среднесрочной перспективе. Совершенствование финансовых технологий и менеджмента в этой сфере является одним из важных шагов. По прогнозам, к концу 2023 года стоимость транзакций цифровых платежей на глобальном уровне составит порядка 6,7 триллиона долларов. В 2023 году удельный вес безналичных платежей в общем обороте Азербайджана достигнет 51 процента", - добавил Гасымлы.