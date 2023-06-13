Norm Sement, крупнейший производитель цемента на Южном Кавказе, принял международные бетонную конференцию и выставку "ICCX Academy Baku 2023", прошедшие 8 июня в Баку. В конференции приняли участие 16 европейских компаний, работающих в сфере бетонной промышленности и технологий, а также более 200 специалистов ведущих компаний отрасли строительства и стройматериалов, работающих в Азербайджане.

Мероприятие объединило в себе компании, занимающиеся современными техническими решениями (сборный железобетон, бетонные дороги, бетонные дороги уплотненные цилиндрами), в том числе в рамках восстановительных и реконструкционных работ в Карабахском регионе.

На конференции обсуждались перспективы быстрого восстановления, реконструкции и строительства в Карабахе, путем использования местных строительных материалов и применения новых технологий.

"ICCX Academy Baku 2023" охватила различные темы. Так, спикеры конференции выступили с презентациями на темы: "Проектирование, производство и строительство информационного моделирования зданий (ИМЗ) из сборного железобетона для инфраструктурных проектов, частных и коммерческих зданий", "Строительство бетонных дорог - экономическая альтернатива в технологии дорожного строительства", "Многоцелевые подходы к оптимизации бетонных смесей", а также "Производство и строительство легкобетонных блоков для устойчивой реконструкции".

Проходящая вместе с конференцией выставка создала условия для презентации участникам конференции новейших продуктов, услуг и технологий ведущих европейских компаний. Посетители имели возможность пообщаться со спикерами конференции и участниками выставки, а также познакомиться с новейшим оборудованием для производства стройматериалов.

Проведение "ICCX Academy Baku 2023" поддерживает продвижение современных строительных технологий в Азербайджане.

Norm Sement, имеющая значительную долю в поставках цемента для инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках реконструкции и восстановления Карабаха, ставит целью применение в регионе быстрых, зеленых, современных технологий и передовых методов строительства.

Отметим, что ОАО "Norm" является частью NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей деятельность в 9 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.