Азербайджан стремительно восстанавливает энергосистему Карабаха

В настоящее время в Карабахе восстановлено около 30 гидроэлектростанций.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом промышленности и энергетики аппарата Кабинета министров Азербайджана, профессор Эльшан Гаджизаде в ходе международной научной конференции "Реинтеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику страны: цели и направления".

"Карабах - регион с гидроэнергетическим потенциалом. В настоящее время в Карабахе восстановлено около 30 гидроэлектростанций. К концу года работы по восстановлению других гидроэлектростанций будут завершены. Будут построены новые станции", - сказал он.

Напомним, что 13 июня в Азербайджанском университете архитектуры и строительства начала свою работу международная научная конференция "Реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны: цели и направления".

В конференции, организованной кафедрой экономики бизнеса и менеджмента университета, приняли участие представители госструктур, частных учреждений, высших учебных заведений страны, ученые из ведущих университетов Турции, России, Украины, Македонии.