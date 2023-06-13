https://news.day.az/economy/1572933.html Парламент Азербайджана утвердил законопроект об исполнении госбюджета-2022
Парламент Азербайджана утвердил законопроект об исполнении госбюджета-2022
Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" принят в третьем чтении.
Как сообщает во вторник Day.Az, законопроект обсуждался сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
После обсуждений он был вынесен на голосование и принят.
Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год составили 30 679 646,4 тыс. манатов, расходы - 32 64 568,0 тыс. манатов.
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