Парламент Азербайджана утвердил законопроект об исполнении госбюджета-2022

Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" принят в третьем чтении.

Как сообщает во вторник Day.Az, законопроект обсуждался сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

После обсуждений он был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год составили 30 679 646,4 тыс. манатов, расходы - 32 64 568,0 тыс. манатов.