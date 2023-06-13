Ассоциация банков Азербайджана и Союз банков-участников Турции подписали меморандум

В Баку состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) и Союзом банков-участников Турции.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали президент АБА Закир Нуриев и председатель Союза банков-участников Турции Илькер Сирткая.

Документ направлен на организацию совместных мероприятий, а также развитие финансового сектора.