Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром торговли Турции Омером Болатом.

Микаил Джаббаров поздравил Омера Болата с назначением на должность и пожелал успехов в его деятельности.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на встрече были подчеркнуты значение политической воли глав государств и важность выполнения данных ими поручений для дальнейшего развития двусторонних связей.

Отмечалось, что Турция является одним из главных торговых партнеров Азербайджана, а подписание Протокола о внесении изменений в Преференциальное торговое соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции создает дополнительный стимул для укрепления торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Как подчеркивалось на встрече, между двумя братскими странами осуществляется успешное партнерство в области инвестиций, повышается оборот в ненефтяном секторе, а широкомасштабные проекты, которые осуществляются при участии Азербайджана и Турции, не только укрепляют региональное сотрудничество, но и изменяют панораму региона.

Микаил Джаббаров также проинформировал турецкого коллегу о развитии экономики страны, поделился своим видением перспектив дальнейшего расширения связей с братской Турцией.

Министр торговли Турции Омер Болат выразил признательность за теплые поздравления и подчеркнул, что между двумя странами существуют не только дружественные и братские отношения, но и стратегическое партнерство.

В ходе встречи стороны обсудили совместно реализуемые проекты, деятельность турецких компаний на освобожденных от оккупации территориях, перспективы торгового партнерства между двумя странами.