Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 июня повысилась на 1,67 доллара и составила 76,77 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,76 доллара, составив 75,34 доллара за баррель.

В свою очередь стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,56 доллара, составив 51 доллар за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 июня повысилась на 1,49 доллара и составила 73,95 доллара за баррель.