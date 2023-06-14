Центробанк Азербайджана о стратегии кибербезопасности

При формировании охвата стратегии кибербезопасности на финансовых рынках необходимо изучить ее видение, миссию и основные цели.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал глава департамента информационной и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльвин Шахвердиев в ходе саммита финансовых технологий в Баку.

Шахвердиев отметил, что видение ЦБА по стратегии кибербезопасности заключается в "усилении киберустойчивости на финансовых рынках страны на фоне растущих киберугроз для обеспечения финансовой стабильности".

"Миссия стратегии заключается в формировании финансовой системы, охваченной адекватной структурой регулирования и ее кибербезопасности, эффективными взаимоотношениями, в которых реализуется человеческий капитал, обладающий достаточными знаниями и навыками в области кибербезопасности, взаимной коммуникацией информации о киберугрозах, а также адекватной структурой регулирования. Это обеспечение его устойчивости", - подчеркнул Шахвердиев.

По его словам, для осуществления данной миссии ЦБА поставил перед собой ряд стратегических целей.

"Одной из них является формирование экосистемы кибербезопасности на финансовых рынках страны, в том числе адекватное реагирование на киберугрозы и повышение уровня кибербезопасности, проведение мероприятий по кибергигиене, а также формирование, постоянная актуализация нормативной методологической базы, связанной с информационной безопасностью и кибербезопасностью в рамках мандата ЦБА и тем самым обеспечение финансовой стабильности на финансовых рынках страны", - добавил он.

Шахвердиев подчеркнул, что для эффективного достижения этих целей, на 2023-2026 годы предусмотрена реализация мероприятий по пяти стратегическим приоритетам:

"Стратегические приоритеты включают в себя: усиление нормативно-надзорной базы по информационной безопасности и кибербезопасности на финансовых рынках; укрепление культуры управления киберрисками на финансовых рынках; формирование структуры управления информационными технологиями с целью укрепления уровня кибербезопасности на финансовых рынках; укрепление киберустойчивости на финансовых рынках; формирование культуры информационной безопасности и кибербезопасности на финансовых рынках", - заключил он.