Увеличилось разнообразие экспортируемых ненефтяных продуктов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что за 2018-2022 годы товарная номенклатура экспорта промышленной продукции увеличилась с 884 до 1 204, а товарная номенклатура экспорта продукции сельскохозяйственного производства и переработки увеличилась с 307 до 332.

"Данный показатель - наглядный пример того, что разнообразие экспортируемой продукции в ненефтегазовом секторе и расширение экспортного потенциала растет",- говорится в публикации.