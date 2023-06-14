https://news.day.az/economy/1573268.html Увеличилось разнообразие экспортируемых ненефтяных продуктов - Микаил Джаббаров - ФОТО
Увеличилось разнообразие экспортируемых ненефтяных продуктов - Микаил Джаббаров - ФОТО
Увеличилось разнообразие экспортируемых ненефтяных продуктов.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он отметил, что за 2018-2022 годы товарная номенклатура экспорта промышленной продукции увеличилась с 884 до 1 204, а товарная номенклатура экспорта продукции сельскохозяйственного производства и переработки увеличилась с 307 до 332.
"Данный показатель - наглядный пример того, что разнообразие экспортируемой продукции в ненефтегазовом секторе и расширение экспортного потенциала растет",- говорится в публикации.
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