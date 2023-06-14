Ассоциация банков Азербайджана укрепляет международное сотрудничество

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, документ пописали исполнительный директор АБА Юнус Абдулов и региональный менеджер IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте.

Документ охватывает сотрудничество в области экологического, социального и корпоративного управления, а также на обеспечение финансовой устойчивости в Азербайджане.

Отметим, что 13 июня был также подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией банков Азербайджана и Союзом банков-участников Турции. В рамках этого сотрудничества стороны нацелены на организацию совместных мероприятий, а также развитие финансового сектора.